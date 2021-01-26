61%受訪者不滿政府表現　學者：港人不信政府能帶領走出疫境

第4波疫情爆發至今仍未平息，政府抗疫不力影響民望。最新的民意調查結果顯示，61%受訪市民不滿政府表現，較上次調查增加2個百分點。有學者認為政府在防疫政策上朝令夕改，難以令市民認同能依賴政府走出疫境，並指下次調查涵蓋佐敦「封區」的混亂情況，相信政府表現的滿意度續跌。

香港民意研究所在1月18日至22日，成功透過電話訪問1011名市民。結果顯示，不滿政府表現的比率上升外，僅16%受訪者表示滿意，而滿意程度淨值則跌至負45個百分點。

明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院高級講師賴建國認為有關數字反映市民不滿政府政策的穩定性，又質疑當局在推出防疫政策前，並無充分考慮有關措施所帶來的負面影響。他分析指，今次下跌主要與政府早前在年宵安排朝令夕改，即先宣布取消花市，再決定容許「開一半」有關。

他指出，政府推出政策時必然知道取消花市對花農的負面影響，但當局未有提供應對措施；又質疑當局在短期內更改政策，會影響市民對政策穩定性的信心。他形容，花農亦難保政府兩日後又再宣布暫停花市，部分已選擇不理會政府安排，自行租舖。

他強調，政府政策朝令夕改，令香港人不能相信政府能帶領香港走出困局，覺得「我靠你都死啦」。他又指出，今次研究在佐敦「封區」前進行，認為下次調查中，市民對政府表現的滿意度會進一步下跌。