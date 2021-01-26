3區議員涉阻差　稱控方指控不清押後開審

3名現任區議員文念志（30歲）、陳振哲（48歲）及鄭仲恒（31歲），被指在2019年區議會選舉前，在維園舉行選舉集會期間阻差辦公而被捕。案件原定今天（26日）在東區法院開審，惟辯方提出控罪詳情與案情撮要不相符，而且沒有清楚寫出聲稱被3名被告阻礙的警員的身份，對被告不公平。裁判官張志偉遂將案件押後至明早再處理辯方的申請。

控罪指，3名被告於2019年11月2日，在維多利亞公園故意阻撓高級督察18506、機動部隊Echo大隊3小隊、港島應變大隊B1-1小隊及其他警員，3人否認控罪。此外文念志另被控一項無牌管有一個無線對講機罪，他早前已認罪。

辯方表示，控方無將檢控基礎清楚告知，對辯方並不公平。在多番查詢並休庭後，控方終透露本案牽涉22名警員，其中2名警員為今天早上收到律政司指示後才新增，但辯方仍無辦法在控罪書得知各被告分別阻礙了哪些警員，亦無收到他們的口供，無法作公平審訊。

辯方律師透露，明天將向法庭申請披露重大資料、修訂告發及控罪詳情，希望控方將相關控罪詳情處理妥當後再排期審理。裁判官將案件押後至明天續審。