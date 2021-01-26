今增63宗本地個案　再有8幢大廈需強制檢測

新冠肺炎疫情不絕，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(26日)新增64宗確診個案，患者介乎1至75歲。確診個案當中，有1宗輸入個案，患者自阿聯酋返港；其餘63宗本地病例中，有21宗源頭不明，至今本港累計個案10,223宗。此外，今日有50多宗初步個案。

疫廈方面，再有8幢大廈的住戶及訪客須強制檢測，荃灣綠楊新邨R座、天水圍天富苑欣富閣因有2個單位出現病例被列入強檢名單；長沙灣道254-258號亞洲大廈、鴨寮街241號2幢大廈位於深水埗指定區域；佐敦區域內涉及文苑街文輝樓及上海街115號的大廈；至於油麻地區域內的彌敦道493A號展望大廈，以及紅磡範圍內的必嘉街1G-1K號長樂大廈，亦被列入疫廈名單。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻公布，明愛醫院放射科電腦掃瞄檢查室的抽氣系統於上周六(23日)進行更換工程，本欲安放2部具高效空氣微粒過濾功能的空氣淨化機，其後有確診病人於本周日(24日)到該檢查室做電腦掃描，並逗留5分鐘，該名病人須接受高濃度氧氣及佩戴過濾面罩，院方於周一(25日)下午約2時發現空氣淨化機未有完成安裝，有71名病人曾在確診病人接受檢查後，使用該檢查室。幸協助檢查的醫護皆有佩戴合適防護裝備，病人亦有佩戴外科口罩，並只短暫停留數分鐘，無職員或病人被列作密切接觸者。惟有1名職員及10名病人被列作其他接觸者，須接受醫學監測及採樣。

另外，伊利沙伯醫院有3間內科病房將停收新症，劉指雖然冬季流感高峰期令該院服務壓力增加，但現時急症室仍可維持正常服務，消防處救護車會繼續將病情危殆、危急、或創傷病人送到該院急症室，惟病情較輕徵患者則可能會送往明愛醫院、廣華醫院或基督教聯合醫院等，至於自行到伊利沙伯醫院急症室求醫人士不會受影響。

醫管局公布，截至今日上午9時，過去24小時有45名病人出院，至今共有9,101人康復出院。現時共有852名確診病人分別於22間公立醫院留醫及社區治療設施留醫，其中34人情況危殆，32人情況嚴重，其餘786人情況穩定。目前公立醫院已啟用672間負壓病房，合共1,220張負壓病床。