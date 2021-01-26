許智峯再缺席提訊　區院頒令拘捕歸案

前立法會議員許智峯及林卓廷，以及一名網媒記者和一名社工，被指在前年7月6日屯門遊行期間，促使其他人刪去用手機拍攝的影片及照片，分別被控意圖妨礙司法公正、不誠實取用電腦及刑事毀壞等罪。案件今（26日）在區院再提訊，早前在網上宣告流亡海外的許智峯並無到庭，亦無派律師出席聆訊。法官遂應控方要求，向許智峯頒布拘捕令。至於餘下3名被告的案件，則押後至3月再訊。

43歲的林卓廷、38歲的許智峯及28歲獨立網媒記者曾焌熙，同被控於2019年7月6日，在屯門警署外與其他不知名人士意圖妨礙司法公正，即煽惑、誘使或指示X刪除任何儲存於其手提電話內的內容，即一些可能於當日或之前干犯刑事罪行的示威者的樣貌照片。

許智峯就另與39歲社工鍾凱研，被控不誠實取用電腦及刑事損壞罪。控罪指他們同樣在2019年7月6日，於屯門警署外取用X的手提電話，並毀壞X儲存於該電話內，有關2019年7月1日立法會外示威情況的錄影片段。另外，曾焌熙再被控於2019年7月6日，在屯門警署外與其他不知名人士一起參與非法集結。

除許智峯因缺席聆訊被頒拘捕令外，林曾鍾3人今日暫時毋須就控罪答辯，案件被押後至3月23日再訊，期間3人續准保釋候訊。