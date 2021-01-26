被指粗口罵警衝防線　男學生涉非法集結受審

港鐵太子站「831」事件半周年，旺角一帶有市民聚集，翌日凌晨警方採取行動，期間一名就讀香港專業學院的男子被捕。該男子否認一項參與非法集結罪，案件今（26日）在西九龍法院開審。警員供稱，被告當時無視警方發射的多發胡椒球彈，更一邊用粗口罵警，一邊急步走向警方防線。法庭裁定控罪表證成立，案件押後至3月10日續審，屆時被告將決定會否自辯。

36歲被告陳子全，報稱學生。陳被控於2020年3月1日，在旺角彌敦道與亞皆老街交界與其他不知名人士參與非法集結。

督察邢展豪作供指，當日凌晨1時許，約30人在案發地點對開聚集叫囂。警方設立防線，並給予兩次口頭警告，惟眾集者未有理會。邢於是着同僚發射胡椒球彈驅散，人群此時才漸漸散去。然而，戴帽的被告不但仍留在馬路，更獨自急步走向警方防線，沿途喝罵「X你老母死黑警」等。不過邢承認現時未能認出被告。

警員周遵則指，人群散開後他首次留意到被告，被告行近時曾說「射我啦死黑警，X你老母」，並大字形舉高雙手。周警告被告離開但不成功，遂先後向被告方向發射3發胡椒球彈，並在被告不遠處着地。惟被告仍愈走愈近，周於是上前拘捕了他。周承認沒有詢問過被告欲到何處，或指示被告應從甚麼方向離開，而現場一帶行人路或行人過路處當時並無封閉。