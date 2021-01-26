向追疑犯警擲水樽　議員助理阻差判囚5周

前年10月21日有市民到元朗聚集紀念「721」事件3個月，期間發生警民衝突。當晚有區議員助理向追捕女疑人的警員投擲水樽，女疑人最終逃去，助理則被捕。助理早前受審後被裁定阻差辦公罪成，案件今（26日）在屯門法院判刑。裁判官梁雅忻指被告的行為迹近搶犯，案情嚴重，但考慮到他已表達悔意，最終判他入獄5星期。

辯方求情稱，被告李梓豪（24歲）的母親讚他自小已很懂事，其港台兩地的友人亦認為他為人善良，樂於助人。被告過往對社區有貢獻，現已明白自己的行為會對警方不便，雖然稍遲但亦已有真誠悔意，加上他仍年輕，希望法庭懲罰被告同時，亦兼顧他更生。

裁判官看過辯方呈上的數十封求情信得，認同被告是個好人，雖然學業未必算很好，但仍有好好培養其跳舞的興趣，亦有計劃從事教育行業，相信他是個有目標，不會為非作歹的人。

裁判官指被告當晚看似不知道警員為何追截女疑人，如屬實他便是「唔知頭唔知路」下做出猶如搶犯的行為，該女子或會感激被告，但被告仍要反省，因其行為已超出法例容許的界線。裁判官明言希望被告確有真誠悔意，但同時法庭亦需保障正在執法的警員，最終判他入獄5星期。