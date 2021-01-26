政Whats噏：科研資助範疇過闊　議員質疑成效有限

發展科研一直都係全球趨勢，政府在2020年《施政報告》中宣布推出「傑出創科學人計劃」，資助八所大學聘任國際知名嘅創科學者及其團隊來港任職時，可以提供更具競爭力嘅條件。資助科研係好，不過有議員今日(26日)就喺立法會工商事務委員會質疑招聘人才上無針對香港有需要嘅特定範疇，形容只係好似派錢咁，成效未必咁大。

議員蔣麗芸係會上問政府代表，究竟香港欠缺邊方面嘅人才先要專登資助聘請海外人才，政府係資助招聘上有無特定尋找某一啲學科或者研究題目嘅人才？奈何創新及科技局局長薛永恒話是次招聘嘅科研人才範疇都好廣泛。蔣就批評，政府方向過於廣乏，講白啲咪即係無目標囉。蔣舉例，就好似香港嘅5G上網科技未算非常普及，咁政府就應該搵返相應嘅科技人才。蔣形容政府不具針對性的計劃就等於派錢，又稱自己好憎呢啲派錢，但又無成果嘅方案。

薛永恒就解釋，是次計劃嘅成效主要會以學者來港後嘅科研發展，以及其成品或專利來量度。當初評審委員會評核學者嘅資歷，以及所研究範疇嘅發展潛力，先再決定批唔批出資助。不過薛又指出，大學科研範疇廣泛，唔同嘅學科都非常優秀，所以希望可以包攬多啲唔同嘅範疇，強化大學基礎科研，再將研究成果轉化為應用到嘅科技。