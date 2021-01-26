5名銀行前僱員涉嫌收非法回佣25萬　洩露客戶資料被廉署檢控

廉政公署今日(26日)分2宗案件起訴2間銀行5名前僱員，控告他們涉嫌串謀收取非法佣金最少共約25萬港元，以取得銀行電腦系統內的客戶機密資料，並洩露有關資料作兜售個人貸款業務之用。5名被告已獲准保釋，將於本周四(28日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉署早前接獲星展銀行(香港)有限公司(星展銀行)轉介的貪污投訴，調查後揭發於2015年11月18日至2016年12月5日期間發生的涉嫌罪行。

首宗案件的4名被告為叶輝(40歲)，星展銀行前豐盛理財客戶經理；黃曉欣(35歲)，及石彥汭(32歲)，同為星展銀行私人貸款業務顧問，及31歲的查宇(前稱查力)，星展銀行前私人貸款業務經理。

在第2宗案件，張兆麟(33歲)，中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(建設銀行(亞洲))前銷售經理，被控1項串謀使代理人接受利益罪名，張兆麟涉嫌與星展銀行一名前私人貸款業務顧問一同串謀，使對方在無合法權限或合理辯解下接受佣金，作為透露星展銀行客戶的機密資料的誘因或報酬。星展銀行及建設銀行(亞洲)在廉署調查該兩宗案件期間提供全面協助。