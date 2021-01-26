喉管亂駁易播毒　政黨倡撥10億助業主維修及換喉

新冠肺炎疫情揭示大廈喉管問題或有助病毒傳播。有政黨在本月22日至24日到全港約10區視察並根據業主提供的200多幢大廈資料，發現有4大潛在問題，包括大廈糞渠或污水渠胡亂接駁、喉管殘舊或滲水滴漏、採用開放式水斗及排氣管改裝或截斷。政黨建議政府撥款10億港元設立基金，供私人樓宇業主作出技術及財務支援。

民主黨九龍城區議員馬希鵬表示，早前收到土瓜灣長寧街唐樓的居民投訴，疑因業主擅自將單位及天台劏房出租，並將喉管胡亂接駁，去年有天天文台發出黃色暴雨警告時，喉管有淤塞及浸漏，導致租戶對出位置有積水，更有垃圾、紙巾及糞便，造成播毒危機。當時業主認為責任屬於法團，但法團亦不願負責，最終苦了租客。

深水埗區議員袁海文表示，政府去年第二季透過「防疫抗疫基金」撥款3億港元，委聘顧問公司為全港2萬幢私人住宅樓宇，檢查外牆排水管，但去年底只檢查了約1000多幢樓宇。他認為計劃進度緩慢，透明度不足，要求顧問公司增聘檢測人員，並定期公布已完成檢測的大廈名單。

民主黨亦建議政府撥款10億港元設立「檢查維修水渠基金」，供私人樓宇業主作出技術及財務支援。