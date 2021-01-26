內地倡禁香港跨境貨車及司機入廣東省　改於深圳接駁點裝卸貨

本港多區持續爆發新冠肺炎疫情，內地政府強烈要求跨境運輸公司改變運貨模式，安排內地和香港的貨車及司機於深圳接駁點交收貨物，確保本港跨境貨車及司機不會進入省內城市，否則相關公司員工需每3日做1次新冠病毒檢測，並同時監控香港司機在內地的活動，違者將罰停業60日，甚至取消營業資格。業界批評措施令大批兩地司機聚集交收，增加播疫風險，並且令運輸成本大增，每日供港物資可能減少三分之一。

一份由廣州市黃埔區住房和城鄉建設局，以及廣州開發局建設和交通局聯合發出的文件，指因應有香港跨境貨車司機確診新冠肺炎，並涉及一家東莞市橋頭鎮的貨主企業，廣東省副省長張新指示要求全面減少進入各市的跨境司機數量。該兩個部門強烈倡議並要求各涉及粵港跨境運輸業務的貨主企業改變運貨模式，安排進口貨物由香港貨車及司機運至深圳接駁點後，改由內地貨車及司機運至區內企業，而出口貨物則由內地貨車及司機運至深圳接駁點後與港方交收。

部門指，若貨主企業堅持用香港貨車及司機入境運貨，相關企業員工需由每7日做1次新冠病毒檢測，變為每3日做1次，並且需報名接種新冠病毒疫苗，而香港司機只能使用安裝了閉路電視鏡頭的專用洗手間、休息室和貨物裝卸區等。假如有企業不遵從以上規定，將暫停跨境運輸資格60日，嚴重者將直接取消營業資格。

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志件去信廣東省商務廳反對相關措施，他指現時已有貨主企業應要求改變運貨模式，但各口岸的接駁點空間有限，以深圳灣口岸的接駁點為例，只能容納約200輛車，他認為措施反而令大量兩地司機在接駁點聚集，增加播疫風險。他又指，措施會令運輸成本增加20%至30%，每日供港物資亦可能減少三分之一。港粵運輸業聯會會長余家洪表示，現時已有企業安排香港司機將貨運至深圳後，原車交由內地司機繼續行程，他認為要內地若要阻截新冠病毒由香港輸入，應安排香港司機接種新冠疫苗。