通識科改革成立委員會　主席劉智鵬：過去的通識科很失敗

因應「改革」高中通識科而成立的「考評局重新冠名科目委員會」，由嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬擔任主席。劉昨（25日）接受一內地媒體訪問時表示，當教育專業人士亦認同通識科就是政治課，即證明過去的通識科是很失敗，而失敗的結果亦是出了持有上述觀念的教育工作者。

教育局去年公布「改革」通識科的詳情，包括減課程內容及課時及科目改名等。「考評局重新冠名科目委員會」上周亦舉行了第二次會議。劉表示，自己的2名兒子亦考過通識科，作為家長認為通識科課程設計「沒有啥（什麼）好處」，所以獲得教育局邀請後，「我覺得太好了，這個事情終於輪到我來操辦一下」，而他成為主席亦沒有感到壓力。

局方要求9月中學就要採用新高中課程，劉坦言時間十分緊絀，有很多程序要處理，例如要敲定課程綱要、結構、考評、設計試卷等，又要擬定諮詢文件，收集學校及教師的意見，並重新修訂，再落實方案。

劉又指，過往高中生在通識科「學點皮毛」，然後就必須回答某些問題，他認同其原意，但操作上出了問題，很容易就會異化，「年輕人學功夫連基本的套路都沒有學好，然後就去對打了，我覺得這個真可怕。」

他又指，過去多年，教授通識科的教師，對課程考評方法可能有一種觀念，認為通識科就是政治課，後來發現通識科正有如此表現，「而專業教育人士還能持上述觀點，正好證明過去的通識科是很失敗的」，失敗的結果亦是出了持有上述觀念的教育工作者，「他們保持這種非常可笑的觀念。」