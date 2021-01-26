8年間糖尿病患者急增近5成　醫管局：有年輕化迹象

糖尿病是本港常見的都市慢性病，醫院管理局今日（26日）公布最新的統計數字指，糖尿病有年輕化迹象，病情一般較差，上年度的4.1萬名新症患者中，近60%為中年人士，呼籲患者嚴謹規劃生活方式。

糖尿病服務中央委員會聯席主席周偉強表示，上年度（2019-20）有490,400名於醫管局接受門診服務的糖尿病患者，8年間的人數淨增長為158,000人，相當於47%的淨增幅，並預計2024年患者高達會627,000人。他續指，上年度有一半患者是65歲或以上人士，而新症的41,000名患者之中，近60%是40歲至64歲的中年人士。

醫管局總行政經理（綜合護理計劃）陳允健指糖尿病，是導致腎衰竭、失明、截肢、心血管疾病及中風的主要原因，本港目前約每十人便有一人患上，當中逾半未經診斷。陳強調，患者的自我管理是非常重要，尤其中年人患者要特別注意，不要以為自己未算長者就掉以輕心，呼籲患者不要以「賭大細」心態看待病情。

糖尿病風險因素控制達標率方面，糖尿病服務中央委員會主席梁彥欣指，上年度有52.4%患者的糖化血紅蛋白少於7%，較2011至12年的41.4%上升逾10個百分點。梁指出，18-39歲及40-64歲患者的糖化血紅蛋白控制較差，分別有16.2%（1500名）及7.7%（15800名）患者的血糖指數達9%或以上，病情頗為惡劣。她警告，指數每高出1%，併發症風險就高出20%-30%。

糖尿病服務中央委員會質素保證小組委員會主席蔡祥熙指，疫情下部分病人的病情出現兩極化，有患者本身「食得太好」，但因為禁堂食令而減少吃大餐，病情大大改善，他指，因生活習慣難以改善，外在因素可令個人不得己改變，但有患者因防疫措施減少運動而病情變差，強調個人規律是非常重要。