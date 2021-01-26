油麻地碧街東安街封區強制檢測　居民不得外出

油麻地一帶疫情失控，政府今（26日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）新增碧街9-27號和東安街3號為「受限區域」，由下午7時起留在該區域的人士需接受強制檢測，至區內人士完成檢測才可離開，政府目標是明日上午6時完成，並重開地區。被封3幢大廈分別是「順豐大廈」、「碧街9至13號」及「碧街15至27號」。

政府今(26日)指，早前就碧街15-27號和東安街3號發出強制檢測公告，結果在本月11日至25日期間，錄得超過40宗確診個案，涉及3幢大廈，認為情況嚴重，加上碧街9-27號和東安街3號一帶有不少三無大廈、劏房情況普遍，而且相關樓宇的污水樣本檢測亦呈陽性，顯示可能存在感染風險。故經過風險評估後，政府認為有需要劃出「受限區域」並為區內市民檢測，以便截斷傳播鏈。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，要求區內受檢人士到採樣站，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，其望於今日午夜前接受檢測。受檢人士其後必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採様，或安排他們自行採集並遞交深喉唾液樣本。當局望於明早６時完成行動，以便市民上班。

政府已為居民準備了簡單的食物和清潔用品，民政事務總署設立熱線電話2572 8427，供市民查詢及求助，亦有為少數族裔設立熱線3755 6816，現已開始運作。政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。任何人違反限制及檢測宣告，即屬犯罪，可罰款25,000港元及監禁六個月。