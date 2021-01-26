城大取消部分教職員額外離職福利　稱與績效低有關　

因應社會形勢，多間院校相繼檢討校園保安安排，有指香港城市大學校董會早前通過決議，若長期服務及退休教職員，有從事或參與有損大學聲名等不當行為，將被褫奪離職福利，進出校園須徵得校方批准。城大回覆表示，有關措施於去年3月決議，現時只有少量個案因績效長期低水平而被取消福利。

現時城大為離職時已服務10年以上的教職員及其配偶簽發證件，提供進入校園、使用圖書館、康體設施、餐廳及停車場等設施，享用校內保健中心及牙科診所服務等離職福利，而退休教職員每年亦可獲額外的醫療津貼。惟有指城大校董會認為需重新檢視相關安排，通過在特定情況下，包括削弱大學形象、破壞學術聲譽、令大學聲名受損等行為，可酌情決定不提供或暫停其離職福利。

城大回覆時表示，取消某些退休或長期服務教職員額外福利的規定早於去年3月26日由校董會決議，強調對退休或長期服務教職員提供「額外福利」，例如退休後回到校園享用一些醫療服務，在世界上其他大學、機構非常罕有，並稱所有教職員在退休時按僱傭合約訂下的福利不受影響。

對於已有少數個案不獲提供離職福利，城大人力資源處處長鄒潔儀表示，根據紀錄，至今只有少數個案不獲額外福利，而所有這些個案均是因為其在職時的績效長期處於低水平，有關績效是由其系主任或直屬主管評核。