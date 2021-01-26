國際律師協會曾批港區國安法違法治　鄭若驊半年後先退會

鄭若驊已退出國際律師協會，該協會曾批評國安法影響法治。

《港區國安法》在去年6月30日實施後，國際律師協會曾批評國安法違背法治及中國對港的基本政策。相隔半年後，根據行政會議成員個人利益登記冊，發現律政司司長鄭若驊已於本月11日刪去協會成員的身份，等同於退會。

國際律師協會早於國安法出台時，已批評是違背法治及中國對港的基本政策，促請當局停止執行法例，並應諮詢港人。協會近月亦譴責警方國安處大規模拘捕55名民主派初選發起人及參與者，質疑進行大搜捕是欠缺法律理據。協會的執行總監Mark Ellis日前更形容，香港的「一國兩制」正處於「危險狀態」，擔心國安法對香港法治造成攻擊，建議國際社會應考慮對中國政府採取集體反制行動。

相隔逾半年，鄭若驊才在本月11日，刪去個人利益登記冊上的國際律師協會成員，等同退會。東網記者向律政司查詢，回覆指律政司司長作為行政會議成員，已申報須予登記的個人利益，沒有進一步補充。

另外，特首林鄭月娥昨日（25日）亦於個人利益申報中，刪走香港大學建築學院建築文物保護課程學名譽教授一項，意味退回教授名銜。行政長官辦公室回覆東網記者指，有關名銜具時限性，而早前時限已過，因此行政長官在利益申報中刪除該項目。