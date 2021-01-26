港大蒲飛路校園料2025年落成　包括經管學院新學術大樓

香港大學蒲飛路校園動土儀式今天(26日)舉行。港大指蒲飛路校園將分為3期發展，預計2025年第3季全面落成，料總建築樓面面積達90,000平方米。3組建築群將包括港大經管學院新學術大樓及多用途體育大樓、教職員宿舍和訪客住宿，以及創新的教與學設施和會議中心。

蒲飛路原設有賴廉氏體育中心、蒲飛路員工宿舍和何世光夫人體育中心。港大首席副校長、經管學院創院院長王于漸說，原有的建築物已變舊，有翻新需要，重建後可讓學生有更多學習空間。蒲飛路一帶有很多學生宿舍，學生放學後可到新校園溫書，交通亦非常便利，步行至港大港鐵站只需5分鐘。

他預料新校園有助招收本地生及境外學生，而香港的經濟發展在亞太經濟區有很大進步，預料經濟及工商管理等課程需求會增加，故發展新校園成為學習研究中心。

新校園設計在5個方案中脫穎而出，由遴選委員會選出，共有15名成員，包括教職員、學生、校友及專家等，並設有校友投票環節，再經多方面考慮後選擇。他解釋，因該設計有環保、健康及智慧元素，除了整個地區有綠化作用，亦可與社區融合。