「復必泰」新冠疫苗獲港批准使用　稱不良反應屬已知風險

港府昨(25日)緊急批准內地復星醫藥及德國BioNTech研發的「復必泰」疫苗來港使用，早前挪威出現多宗長者接種由BioNTech及美國輝瑞藥廠，共同研發的相關疫苗後死亡，引起大眾關注疫苗安全！德國BioNTech解釋，挪威的報告揭示死亡與接種疫苗沒有關聯，即使疫苗接種後出現不良反應，均是已知的風險，徵狀短時間內會消退，但緊慎起見均會密切監察每一宗不良事件。

復星醫藥董事長兼首席執行官吳以芳表示，疫苗研發是漫長的過程，一般疫苗由研發到註冊須花10年，因此現時通力合作下將疫苗面世，認為外界無疑對疫苗安全及有效性質疑，但相信經各部門的嚴格審查，質量有保障，強調復星有完善的系統，如香港出現不良事件，會進行分析及進行匯報，做到密切監察。

復星醫藥高級副總裁、全球研發中心總裁兼首席醫學官回愛民表示，mRNA是一種新型的核酸疫苗，當中不帶有病毒成份，沒有感染風險。mRNA新冠疫苗BNT162b2在全球50多個國家得到批准，內地曾有不少市民接種相關疫苗，暫時沒有看到相關不良反應，雖然會出現肌肉痛、疲勞等徵狀，但1至2日後便會消除，目前需要加強醫護人員在疫苗注射上的培訓，確保正確使用。

復星醫藥香港執行首席代表羅紫君表示，未來供港疫苗會在德國生產，本港會與符合專業認證的物流公司合作，將疫苗以最快時間由機場送到本港中央儲存倉，並會配合24小時的溫度監察，將疫苗放在負攝氏75度的凍櫃，及後根據需求數量進行包裝，使用前會放入攝氏2至8度的室內解凍，其後謹慎地運輸到接種的社區中心，過程中會在疫苗冷凍箱外配備記錄溫差儀器，確保運送期間溫度不會改變。

BioNTech首席執行官兼聯合創始人Ugur Sahin表示，相關疫苗現時在歐美及香港均獲授權使用，西方國家曾有超過4萬3千人參與接種，有效保護率95%，65歲以上人士的保護率亦達94%，且對超過20種變種新冠病毒，具有中和病毒抗體的作用。雖然挪威當地有人接觸疫苗後死亡，但目前仍在調查中，不宜公開評論，但挪威的報告揭示死亡與接種疫苗沒有關聯。

BioNTech首席策略官Ryan Richardson表示，注射疫苗在室溫下進行，並會透過肌肉注射，不需額外設備，疫苗可在攝氏2至8度下保存5天，未來會進一步擴大供應劑量。