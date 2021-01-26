政Whats噏：區議會邀約討論主教山水庫　掀水務署走數疑雲

深水埗主教山一個戰前配水庫食水減壓缸早前險被拆除。

有逾百年歷史嘅深水埗主教山配水庫戰前古羅馬式建築險被清拆。深水埗區議會早前邀請負責相關工程嘅水務署同古蹟辦回應，但疫情關係會議冇辦法舉行會議，佢哋轉而直接邀請水務署會面。但深水埗區議會主席楊彧今日(26日)喺社交平台話署方突然取消原訂喺聽日(27日)嘅會面，即刻怒斥水務署「走數」，仲批評各部門對主教山保育一拖再拖、踐踏承諾添！水務署回覆東網，否認取消有關會面，並指正與楊就會面嘅安排作溝通。

楊彧喺Facebook貼文話因大會無法舉行，區議員直接邀請水務署會面，署方提出可以喺聽日舉行網上會議。之不過，楊話呢兩日多次聯絡水務署職員後，收到「本署對直播會面過程有所保留，希望會面以正常方式進行」嘅回覆，令佢懷疑聽日根本就唔會有會面喎。

佢隨即鬧爆包括民政事務總署同水務署等部門對保育事宜一拖再拖、互相卸責、踐踏承諾，完全不放民意代表在眼內，仲話民政事務局局長徐英偉所講嘅區議會失效嘅源頭，其實係政府呀！

水務署回覆指，並無取消有關會面，並正與楊就會面嘅安排溝通，亦已於今日向楊提供深水埗食水減壓缸臨時加固和整理工程嘅資料作參考。