中環郵政總局一名郵差確診 上周曾到怡和及太子大廈派信

一名隸屬中環郵政總局派遞局的郵差確診新冠肺炎，他最近的上班日期為上周六(23日)，上周負責中環怡和大廈及太子大廈的派遞工作。香港郵政表示，今日(26日)近中午時分獲悉後，已即時安排關閉中環郵政總局派遞局至明天(27日)，並安排所有人員接受病毒測試，期間區內的派遞服務在此期間會有所延誤。

香港郵政在今日(26日)亦已派員到他曾到訪派遞的大廈通知相關管理處，及於有關大廈張貼通告，以知會商戶相關情況。

該名郵差在上周六接獲衞生防護中心通知，指一名與其有工作上接觸的外判公司司機證實確診，因而被界定為密切接觸者，並於翌日被送往檢疫中心進行隔，他在今日隔離檢疫期間獲通知確診。

中環郵政總局派遞局的所有人員已獲安排接受病毒測試。在等候測試結果期間，有關人員會在家休息，區內（包括金鐘、山頂、半山、中環、上環、西營盤及堅尼地城）的派遞服務在此期間會有所延誤。

香港郵政強調，該名郵差外出工作及在派遞局工作時一直有佩戴口罩，於上班期間亦一直有進行體溫檢測，體溫正常，而中環郵政總局派遞局並不對外開放，亦與大樓內其他工作單位包括郵政局分隔。