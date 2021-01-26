為突襲式封區做準備　黃金電腦商場貼通告籲商戶勿留宿

近期深水埗區錄得多宗新冠肺炎確診個案，由於日前佐敦區設「受限區域」，故不少深水埗區居民及商戶亦憂成下個封區目標。今午（26日）約5時黃金電腦商場管理處貼出通告，提醒商戶做好應變準備，包括不要在商戶留宿等。

有關通告呼籲商戶，每晚盡量在商場關門後離場，不要留宿；店舖內電力設施等要在離場前關妥；現金財物盡量不要留在店內，以及預先與客戶溝通。商場如常有保安人員留守24小時，一旦封區，商場經理及職員亦會做好準備，隨時進入商場處理突發事件。

在該商場的遊戲機店工作逾一年的戴先生指，作為員工最擔心是不能上班，又指老闆會比較緊張，但沒有提及過萬一封區時，店內貨品如何處理等應變措施。他指，最近人流的減少逾半，直言過去的星期六，人流是前所未有地稀少，擔心封區後會再度影響店舖生意。他又指，若果政府在該區實施封區時正在上班，「冇得驚咁多，希望到時可找到酒店住兩晚」，否則他或需要留在店內直至解封。

另外，今日下午4時30分有網民發現深水埗汝州街放有大量以紙皮箱，並以膠紙包裏，紙皮箱上更貼有「取樣包」的簡體字字樣，引起不少網民誤會，以為該處一帶準備圍封。後來直到下午近6時，有人發現紙皮箱內放置的是大量的遊戲機，實屬虛驚一場。