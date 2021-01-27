何志平專欄：何其相似

「不要害怕，走上街頭！不要為我而出動，為你自己和為你的未來而走出來！」這聽起來很像美國前任總統特朗普在1月6日國會大樓前對支持他的群眾的呼喊。也很像2019年中在香港立法會大樓前某青年歇斯底里的號召。都不是！是俄國的納瓦尼於今年1月18日在俄羅斯莫斯科法庭判決須在審前被扣留30天後，在視頻中敦促人們上街抗議。

這位44歲俄羅斯律師，自2009年以來，成為俄羅斯總統普京的反對者，不斷批評其領導的俄羅斯聯邦政府腐敗，並在2010年代裏常使用博客組織大規模遊行。今年年初，納瓦尼發布紀錄片《普京的宮殿》說黑海邊有一宏偉輝煌的豪宅是普京腐敗的證明。2013至2014年，他多次被俄羅斯當局逮捕，因挪用兩家公司的40萬美元公款而被判3年半緩刑。2020年8月，納瓦尼從托木斯克飛往莫斯科的航班上被神經毒劑毒害，傷勢嚴重，被送往柏林治療，之後一直留在德國療養。兩周前，俄羅斯發布了對納瓦尼的逮捕令，稱他違反了緩刑的條款。納瓦尼毅然於1月17日從柏林返回俄羅斯，抵埗後在莫斯科謝列梅捷機場被拘留至2月15日開審。

1月22日，成千上萬的抗議者上街譴責普京總統的統治，並要求釋放納瓦尼。俄羅斯警方拘留了多名抗議分子。一天之前，美國駐莫斯科大使館在俄羅斯城市發布了「抗爭路線」，並散布有關「克里姆林宮遊行」的訊息。而美國駐俄大使館則稱是向在俄羅斯的美國公民發出了「示威警報」，建議他們避開在莫斯科、聖彼得堡和其他城市舉行的抗議活動而已。大使館更發言謂「美國支持所有人和平抗議，言論自由的權利。俄羅斯當局正在採取步驟遏制那些權利。」而美國總統拜登政府則發表聲明，稱納瓦尼的支持者為「盟友」，更明言：「無論在俄羅斯還是在受到威脅的任何地方，美國都將與我們的盟友和夥伴肩並肩捍衞人權。」

俄羅斯當局強力譴責美國協助策劃，煽動及資助抗議示威活動，嚴重干預俄羅斯內政，並指用外國社交網絡來宣傳示威。更說：「俄羅斯參議院有理由相信所有這些活動都可以清楚地追溯到外國專家的鼎力推動下的插手行為，也正在追蹤查明支援示威活動資金的源頭。」在全俄羅斯示威活動中出現的幼兒學童更引起當局的關注和重視，認為硬把未成年人牽進涉及刑事責任的活動來作擋箭牌是殘忍不人道和無良的行為。

這天和老教授論及俄羅斯局勢，老教授搖頭嘆息說：「顏色革命遍地開花，何其相似，都是同一套路，同一個方式，屢試不爽！一如以往的顏色革命，群眾喊的口號模糊不清，最突出的只是要釋放納瓦尼而已，而西方媒體則大肆宣傳為爭取自由民主的和平示威活動。近年來的克里米亞、委內瑞拉、香港，現在的俄羅斯，都是某國大隊長在吹哨，力捧當地反對勢力的一個頭面人物為傀儡，哄騙愚昧年輕群眾，『廉價』的利用當地人民推翻對某國不友善的當權政府。我還沒有忘記美國國會山莊的一役，唯一不同的地方，是國會山莊那次是沒有美國大使館介入參與和資助的！都是盯着中國一帶一路的盟友來的嘛！今天俄羅斯，明天是哪兒？柬埔寨？菲律賓？還是印尼？我們要問的不是為甚麼這示威動亂會發生，或會在哪兒出現，而是為甚麼在這時候出現？背後的原因動機一定是有要配合的事件！是今年9月俄羅斯國會的大選嗎？是要打砸俄羅斯到德國的天然氣輸送『北溪2號』管道的計劃嗎？還是因為『戰略武器管制條約』將於2月5日到期，白宮如今是在押籌碼？還是因為歐盟不理會拜登的喊停，在2020年年底他還未上台前就跟中國制訂了《全面投資協定》，而要在歐盟身旁先來個下馬威？」

正是：空穴來風非無由，樹欲靜而風不止！