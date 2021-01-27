麗晶花園確診居民「死過翻生」　批政府防疫不力

「我哋已經足不出戶，點會諗到安坐家中都會受感染？」九龍灣麗晶花園6座疑經喉管垂直播毒致多個D單位居民確診，被專家喻為沙士時「淘大花園翻版」。46歲的梁女士與女兒是染疫者，本以為康復雨過天青，出院後單位卻未解封，無家可歸，更被衞生署當人球欲踢去檢疫中心留宿。遭醫院銷毀所有衣物的她們要靠街坊借衫出院，梁女士直斥政府反智：「究竟係咪想康復者瞓街？」

麗晶花園6座去年底爆出7宗確診個案，直至傳媒揭發，衞生防護中心才後知後覺，漏夜補鑊將6座所有D單位納入強制檢測，所有住戶要撤離，大廈一夜間變「疫廈」，居民人心惶惶。香港大學微生物學系講座教授袁國勇視察後，估計是經渠管垂直播毒，料與03年沙士時淘大花園情況相似。該座D單位確診個案至今多達12宗，源頭疑是2D單位的女病人，屬歌舞群組。

梁女士一家三口住3D單位，「當時知樓下有人確診仲未識驚，因成年都冇見過嗰家人，又唔係同層。」不久後，女兒及她先後頭痛發燒，去私家診所求醫留樣本化驗，11月30日兩人均確診，同日入院，丈夫則入竹篙灣檢疫中心。她有先天性心臟病及哮喘，早年亦曾腦中風，自言「死過翻生」，沒想到禍不單行，一場世紀疫症找上門。

經治療後，她與15歲女兒12月12日出院，醫院因應防疫措施，將她們的衣物全數銷毀，丈夫被隔離，惟有向街坊借衫着。豈料出院後才是噩夢開始，大廈所有D單位被封鎖14日，12月25日才解封，梁女士與女兒有家歸不得，先後致電衞生署等多個政府部門求助無果，衞生署更稱，只能安排她們入住檢疫中心，但要住14日，「我哋已經康復咗，仲去檢疫做咩？」兩手空空出院的她們要重新購置衣物及日用品，亦花費近2萬元租住酒店半個月，直至單位解封。

梁稱即使回家亦難以安落，「返嚟咁耐驚足咁耐」。袁國勇曾到她單位視察，及後環境樣本驗出外牆喉管、廁所及廚房抽氣扇、去水位均有新冠病毒，她擔心食物環境衞生署消毒不徹底，自行用垃圾膠袋密封上述地方，亦不敢開廁所及廚房窗，憂再被鄰近單位播毒，直言有好大陰影。

政府一直叫市民居家抗疫，她卻「居家染疫」，慨嘆：「點解要揀中自己？已經成年都冇出街食飯行街，先生放工會一次過買3至4日餸，都已經足不出戶啦，咁都中，幾無辜！」人生經歷幾番波折，她坦言已不想深究誰是播毒源頭，只批評政府防疫把關不力，不知民間疾苦，未妥善處理出院康復者與強制撤離大廈的交接，「出院後唔想再睇電視，唔想再見到林鄭個樣，真係好嬲呢個政府！」

衞生署則稱，政府設立檢疫中心用以安排確診患者的密切接觸者，不會安排接受檢疫人士或所需照顧者以外人士入住檢疫中心。至於當大廈被強制撤離及封鎖期間，若有確診者康復出院卻不能返回單位，會否提供協助或支援，該署沒有回答，亦未有回應是否曾安排已出院的梁女士入住檢疫中心。