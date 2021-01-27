油麻地疫區髒亂　坑渠鼠覓食四竄

本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，油尖旺區更成為爆疫重災區，東網記者在今日(27日)凌晨在旺角及油麻地區的排檔及街市巡視。至近凌晨3時，記者在旺角深圳街街市乍聽有老鼠的吱吱叫聲，未幾目睹有3隻碩大的老鼠，在污水積聚的路邊竄出，其中有老鼠明目張膽，跳上街市檔口近砧板處及發泡膠箱之間亂竄覓食，毫不怕人。

而在油麻地新填地街及北海街交界的排檔及街市，在一間店舖門外，有4至5隻老鼠在坑渠口竄出，牠們看似十分熟路，聯群結隊逕自走向該店外路邊，嚙咬遺留在路面的米飯殘渣，有老鼠更毫不浪費，飽餐之後，還叼走吃剩的飯餸，返回鼠竇慢慢享用，與一眾鼠輩大快朵頤。

而爆疫嚴重的深水埗區，鼠患同樣嚴重，食環署早前在區內後巷，擺放了放置鼠餌的捕鼠器。昨晚(26日)記者在區內巡視，其中在汝州街一處後巷，發現當局放置的7個老鼠籠中，其中有一至兩個籠捉到老鼠，但距離滅鼠成效，相信還言之尚早。

目前疫情爆發之際，油尖旺及深水埗區內大廈多屬唐樓，內有大量劏房、環境衞生惡劣，多幢大廈出現渠管亂駁及老化問題，不時傳出臭味的後巷更淪為老鼠樂園。有碩大的肥鼠不時在街上亂竄，情況令人側目，事件亦反映食環署滅鼠不力，難為街坊在疫魔下要與鼠患共存，面對新冠肺炎疫情及鼠疫兩疫夾擊。