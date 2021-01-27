綠色先鋒：玻璃有寶　流轉再用

根據環保署最新公布的「香港固體廢物監察報告」，現時香港每日共有253公噸的玻璃製品被棄於堆填區，佔整體都市廢物容量的2.3%，但回收量每年只有約2萬公噸，即每日回收不足55公噸，可見玻璃廢物回收在港仍未普及。有民間組織不忍玻璃被浪費，在南區設置玻璃回收箱，宣揚「玻璃有用，流轉再用」的理念，希望社區可以共同參與玻璃回收工作，並學會珍惜資源。

「多謝街坊拎啲乾淨嘅玻璃樽嚟回收，希望社區街坊可以支持環保及社區回收工作。」周末的香港仔街市外，「南地球」秘書黎梅貞（April）連同3名義工正在玻璃回收箱前設置街站，除呼籲市民回收玻璃外，更有以物易物的活動，回收玻璃的市民可以換取禮物一份，如壓縮毛巾及玩具等，吸引不少市民駐足圍觀，更有家長帶小朋友上前了解。

「橫掂都係要丟，係丟去垃圾桶定回收箱咁解，我都係順手攞嚟回收。」街坊黃太特意把家中儲存起來的玻璃容器拿到回收箱回收，她坦言回收玻璃是舉手之勞，只視乎自己是否願意做；而且除回收外，不少物品亦可重用，毋須立刻丟棄，「10個人入面有一個做已經係做咗好多嘢。」

當日負責街站的義工Donald平日亦有回收習慣，例如回收膠樽、玻璃樽等，很高興自己能協助宣揚玻璃回收的訊息，提升大眾相關的認知。對於現時本港玻璃的回收情況，他認為近年港人的環保意識有所提高，但玻璃回收卻仍然比較冷門，覺得可從教育入手推廣玻璃回收，「通常大家會了解三色回收箱多啲，對玻璃回收嘅認知相對比較少。」

「玻璃樽其實有下一生，可以繼續發揮佢嘅生命力。」April表示街站以物易物的活動是只換不賣，所有物品都並非用錢購買的，而是由街坊贈送或從回收過程中獲得的好物，希望盡量環保。現時回收的玻璃主要來自個人及酒吧食肆，回收箱每個月至少可回收525公斤的玻璃樽，而近期回收的玻璃質量及數量明顯有改善，可見市民環保意識增加，對玻璃回收的態度較以往更認真、更負責任，「玻璃回收未算好普遍，但仍然有咁多市民願意去做，係一個可喜嘅現象。」

「玻璃都有生命，只要我哋做多一步，玻璃就可以唔使『死』。」April當初會選擇推動玻璃回收工作源於對玻璃被隨意棄置的不忿，因玻璃明明是有用的、可回收的物品，更可再造成磚塊、瀝青等建築材料，並非垃圾，「我哋想幫玻璃發聲，所以盡力做呢件事。」她希望未來社區可以共同出力支援及參與玻璃回收工作，並祈望政府推行「回瓶費」，改善現有玻璃回收工作的瓶頸位，同時亦可增加誘因，鼓勵更多市民回收玻璃。