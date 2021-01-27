東方日報A1：朝講晚封　油麻地兩街禁足令突襲

佐敦受限區域周一完成封區檢測，特首林鄭月娥昨晨明言封區有成效，日後會以突襲及打散方式，縮窄圍封範圍至幾條街或幾幢樓宇，消息公布後不足半日，政府傍晚便突擊圍封油麻地碧街9至27號和東安街3號，列入「受限區域」，涉及3幢大廈，要求居民不得外出並按政府安排接受強制檢測。而兩日內新增最少20幢強制檢測樓宇的深水埗，勢成下一個封區目標，料最快今日封區。有區議員及受影響居民炮轟政府突襲安排混亂，擔心一旦未能出示住址證明隨時要瞓街。

林鄭月娥昨早已預告會繼續「突襲式」封區，但承認早前行動有需要改善的地方，包括縮短消息公布時間，縮小受限區域範圍以更能聚焦處理檢測，以及進一步減少市民禁足時間。相隔僅半日，政府昨傍晚7時便再公布將油麻地碧街9至27號及東安街3號列入受限區域，受檢人士接受檢測後須在處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，圍封行動預計今早約6時完成。

港府解釋，本月11日至前日期間，該受限區域錄得逾40宗個案，涉及3幢大廈，政府早前已發出強制檢測公告。港府續指，政府於受限區域內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於昨午夜前檢測，目標在今晨6時完成。此外，本港昨再多39幢大廈因有人確診而要強制檢測，其中僅8幢並非在指定區域（見表）。

政府稱明白行動會為市民帶來不便，並已安排在晚上大部分市民下班後採取行動。行動惹來各方批評，葵青區議員張鈞翹在社交媒體批評政府相關行動突然，「喺政府眼中，7點你就應該放工返到屋企坐定定。今晚OT（加班）呀？7點塞車未返到呀？咁你去瞓街啦。」又形容政府「極品」。

在廣東道近碧街的水果檔小販關先生指，沒有接獲政府通知會圍封相關大廈，笑言要自己「收風」，並批評政府未有預早通知令其生意受影響，「咁多貨點搞，唔通留番自己食呀？」

油尖旺區議員余德寶及李偉峰亦有到場了解情況，二人用大聲公向居民講解指，現場已被封鎖，如有居民家人未回家，可通知他們準備糧食。余德寶另向傳媒表示，估計3幢大廈涉及約500至600人，惟突襲情況混亂，大量居民仍未回家。而現場的警員則向欲返回封鎖區域的人士指，須出示住址證明，或由家人接送方可獲放行，期間有居民抱怨不知道發生甚麼情況，又指對安排感到混亂及驚慌。警務處處長鄧炳強昨晚10時許到現場巡視，亦為現場警員打氣。

另外，食物及衞生局副局長徐德義公布，為進一步切斷社區傳播鏈，擬即日起擴大指定區域的強制檢測工作，包括新增兩個指定區域，當中油麻地/旺角指定區域覆蓋東至彌敦道、南至眾坊街、西至渡船街、北至登打士街，範圍涵蓋油麻地果欄及百老匯電影中心。

另一個新增的紅磡指定區域範圍包括東北至差館里、東南至船澳街和寶來街、西南至溫斯勞街和紅磡南道、西北至漆咸道北。佐敦指定區域範圍則由東至彌敦道、北至甘肅街、西至渡船街、南至佐敦道，進一步擴展至東至彌敦道，南至柯士甸道，西至渡船街、文昌街、文匯街及廣東道，北至甘肅街。深水埗指定區域則會繼續保留。

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