2字頭上車盤最後機會？　屯門新盤帝御·嵐天筍價登場

由香港小輪及帝國集團合作發展、恒地負責銷售的全新大型海上度假式住宅項目「帝御」系列，第3期「帝御‧嵐天」壓軸登場。

近期新盤交投暢旺，樓價持續高企，300萬元以下的上車盤更是買少見少，不過近日再有入市良機。有發展商推出位處屯門的新盤，屬旗下同系列項目的壓軸樓盤，折實入場費只需299萬元。項目首先推出開放式及一房及一房半戶形。由於會所配套完善，位置又毗鄰黃金海岸，附近環境清幽，而且屯赤隧道通車往返機場及大灣區交通更加便利，吸引一班年輕上車客。

位處屯門青山灣段的「帝御」系列，前迎黃金海岸遊艇俱樂部，毗鄰黃金泳灘等「五灣一脈」連綿海岸線。去年第1、2期開售都引起搶購潮，第3期「帝御‧嵐天」亦正式壓軸登場，由項目第 6 座及第 7 座組成，位處整個發展項目之巔，依山而建翠綠環抱，部分單位坐向更可以正望享譽國際知名學府「哈羅香港國際學校」，景觀優越，而且鄰近名校樓價有升值潛力。

「帝御‧嵐天」項目合共提供557個住宅單位，單位間隔由開放式至兩房不等，當中約25%為開放式、72%為主打一房及一房半單位，當中有部分一房半單位設有窗戶，打破過往僅限作為雜物房或衣帽間用途，更可用作BB房或工人房。

首張價單推出112伙單位，面積介乎208至361平方呎，包括開放式及1房單位，折實樓價299.93萬元至532.53萬元，折實呎價13,998元至17,463元；價單全數單位售價低於600萬元，可承造高達9成按揭，最平單位入場價折實更低於300萬，比起近期開售的新盤價位相對較優惠，相信之後低過300萬元入場單位會買少見少，今次好可能是近期最後機會。

交通方面亦是另一吸引之處，全新通車的屯赤隧道為「帝御‧嵐天」住戶帶來更方便快捷的生活，往返新界西北與大嶼山及香港國際機場時間可以大大縮短，更可無縫連接港珠澳大橋、深圳前海發展區及珠海橫琴發展區三大經濟重鎮。

而整個項目非常著重綠化及健康環境，設有逾 55,000 平方呎公用花園及遊樂地方，更特意保留現有珍貴樹木，打造多個特色園林地帶，配合源自遊艇會的設計概念、26,000 平方呎之雙住客會所「Club Royale」，提供豪華遊艇會級的娛樂設施。