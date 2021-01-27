警方去年接獲虐待動物案升近17%　被捕人數升近39%

律政司近期數次「放生」涉嫌動物虐待案的疑兇，即使證據確鑿仍選擇不落案起訴，致虐待動物者有恃無恐，亦令案件上升，警方去年共接獲70宗，較前年的60宗上升近17%，去年共有50人被捕，較前年的36人升近39%。警方自2008年開始將有關案件交由刑事單位調查，至今已有22個警區設有專責調查隊；至2011年，警方推出「動物守護計劃」，聯同其他政府部門及機構拯救大量受傷、身陷險境或被遺棄的動物；警方將進一步透過「動物守護．社區大使計劃」，凝聚社區人士打擊殘酷對待動物罪行。

警隊近日將警務人員等相關人士，過去處理的14宗涉及動物的個案集結成《動人故事、守護動物篇》，希望引起市民對動物的關注，當中包括2019年4月，時任警長的Ben指，有市民報案指打鼓嶺一個狗場有大量貓狗屍體，並透露有人聲稱要為一群「毛孤兒」建立家園，但收取捐款後就把一群小動物關進人間煉獄，令人慘不忍睹。

阿Ben憶述，貓狗屍體隨處可見，共36具，懷疑是被關起後餓死，更有狗食狗，瀰漫着腐臭的氣味，隱隱傳來貓狗無力的哀號，牠們都骨瘦嶙峋。他指，「對動物有愛心是好事，但不可輕易相信別人也有同樣的愛心，以免所託非人，造成悲劇。」結果，在漁護署及愛護動物協會協助下，共救出110多隻貓狗，警方經過仔細調查、蒐證，狗場主人被告上法庭，最終判囚10個月。

另一宗發生於去年1月18日凌晨，有人在社交媒體上載了5段短片，揭露一名寵物美容師於2019年至20年期間，在大埔一間寵物美容店內虐打5頭犬隻，有人隨即報案，大埔警區刑事調查隊第6隊接手調查，根據店舖商業登記資料，警方在不足15小時內，以「殘酷對待動物」罪名，拘捕寵物美容店的28歲美容師兼女東主，並檢獲影片中疑犯所穿的圍裙及用來虐打犬隻的木棒。

調查員阿熹憶述，查案之初，由於未能找出短片發布者、受虐犬隻和牠們的主人，疑犯又一直保持緘默，相當棘手，警方即時開通一條專線，供市民查詢及提供線索在2至3個星期內，有超過30名曾帶犬隻到該店接受美容服務的市民提供資料，其後一名曾於案發店舖工作的女子主動聯絡警方，坦言曾目睹有人虐打犬隻，決定挺身而出成為控方證人，被告最終承認5項殘酷對待動物罪名，被判即時入獄8個月。

去年9月5日，一名雜貨店女東主的數月大貴婦狗Coffee，在深水埗店內被人抱走，綁匪更表明如不就範就會傷害Coffee。負責此案的調查員Rex憶述，當時同一時間跟事主及其他部門協調，部署行動，最後在36小時內順利救出Coffee，並拘捕該名動物綁匪，被告最終承認一項勒索罪，被判即時入獄16個月。

有興趣索取《動人故事、守護動物篇》的市民可，將聯絡資料(姓名及電話)以電郵形式發送到pprb-mr-1-office@police.gov.hk。