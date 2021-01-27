水警70年代靠警鴿傳遞訊息　長洲警署有警貓接更

除殘酷對待動物的案件，警方亦將多個單位有關動物的事件寫進《動人故事、守護動物篇》，包括「警鴿」，原來早於上世紀70年代初期，水警總部要靠「飛鴿傳書」幫助通訊，當時位於尖沙咀的水警總部，因仍未裝設無線電通訊設備，而要飼養「警鴿」，以便與港口的水警輪聯絡。

隨着通訊技術不斷發展，「警鴿」早已全數退役，但不少警區卻出現「警貓」，牠們本來是流浪貓，品種各有不同，例如長洲警署有一對人見人愛的貓咪小白與哈姆，2010年，牠們的流浪貓媽媽為了逃避狼狗欺凌，負傷躲進長洲警署，誕下小白與哈姆後便因傷離世，警署同事眼見兩隻小貓咪孤苦伶仃，毫不猶豫收養，除為牠們準備貓糧，更重要是給牠們一個溫暖的家，可是哈姆最終於去年初離世，疫情肆虐下，一班警署同事替哈姆舉辦了簡單的悼念會。

另外，警隊推出的「動物守護‧社區大使計劃」，除社區領袖及大使外，亦有動物參與，他們就警察好拍檔警犬，包括3歲的拉布拉多尋回犬Sunny及1歲的史賓格犬Zander，成為「守護之星」。警隊希望帶出訊息，打擊殘酷對待動物並不是一句宣傳口號，而是一個信念，希望大家能夠與警隊同行，發揮大家的力量，以生命影響生命，共同令社會變得更和諧，「尊重生命，善待動物」。