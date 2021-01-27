青年遊行藏刀錘判社服　控方覆核改囚2月

一名玩具設計師在去年元旦大遊行當日，在中環被搜出彈簧刀、火機和噴漆等，被控管有違禁武器及管有物品意圖損壞財產兩罪，他去年8月認罪後，獲裁判官何俊堯判他100小時社會服務令，惟律政司認為判刑過輕，要求法庭覆核刑期。案件今（27日）在東區法院進行覆核聆訊，裁判官何俊堯同意律政司一方的理據，改判被告即時監禁2個月。

被告陳景勝（28歲）被控於2020年1月1日，於香港站公共運輸交匯處出入口外管有違禁武器，即一把彈簧刀；並管有一柄錘、一個打火機及一罐噴漆，意圖損壞他人財產。

裁判官接納律政司代表陳詞，指上訴庭的判決對下級法院有約束力，同意被告管有的物品數量和種類都比較多，包括彈簧刀、火機、噴漆、錘、雷射筆、頭盔及面罩，特別是內含易燃物的打火機，代表被告可用火作破壞，在香港如此擠迫的環境，不能忽略火的危險性。雖然無證據顯示被告有使用這些物品參與破壞，但考慮到案發時的背景，認為案情及性質嚴重，亦有潛在風險，要改判拘留式懲罰。

裁判官以6個月為量刑起點，考慮到被告認罪扣減2個月刑期；因覆核另減1個月刑期；加上被告已完成62小時社服令，如非第4波疫情爆發，他應已完成全部或大部分社會服務時數，故再扣減1個月刑期，最後判他監禁2個月。