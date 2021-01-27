政府耗6億元保育啟德龍津石橋　何君堯批爛石一堆無迫切性

立法會工務小組委員今早(27日)討論，關於保存位於九龍城的龍津石橋遺迹和興建1條保育長廊，涉款6.6億港元。有議員直斥政府保育工作有不足，文件欠奉，而且未能反映遺迹的原貌，看不到歷史價值，更直斥「愈做愈唔夠育(保育)，肌肉萎縮添」。議案最終在不記名的方式下獲通過，將在財務委員會上審議。

議員何君堯批評，該項目聽起來是保育，但卻看不到「斷橋藏龍」中的藏龍，只看到爛石一堆，看不到橋的原貌，形容是在地下商場中間有堆爛石，未能從保育中看到歷史，直斥不吸引。他更指，面對現時有疫情當前，仍需要花6億港元看爛石，質疑撥款是否有急切性。

發展局文物保育專員蔣志豪表示，該遺迹是於清朝時期讓市民登岸和連接九龍城的主要設施，見證香港歷史發展，在市區只有這條石橋能保存到，又指在發掘過程中，石橋的實心構建保留得非常好，認為保育非常重要，並指會在保育長廊內利用歷史圖片展現當時的歷史重要性。

建築署署長何永賢則指，選擇將遺迹原址保留的過程中有不少討論，得悉有保育手法分為還原式或遺迹式，曾就此向古物古蹟辦事處和古物諮詢委員會諮詢，在多番同意下特意用遺迹形式、以滄桑味道展示，並建議在原址以「原汁原味」方式保存，橋的原貌則會用圖片、多媒體設計去表達。

對於政府稱遺迹有滄桑味，何君堯反駁指看畢後不單止滄桑，「直頭心都創埋、心傷添」，直指橋躉沒有特別，未有說明28個橋躉的材料，實心部分雜亂無章，從建築學上來說看不到優勢之處，質疑為何要有滄桑味，「依度圓明園呀？」、「滄桑味道？我依家已經滄老添啦」，更指「龍」一字並非隨便使用，古時意思為天子，反問木板橋如何為龍津橋，「你唔好侮辱咗皇帝啦」。他建議，應以舊橋躉再興建橋的原貌，並安放數個清朝官員的蠟像，這樣才有意義。