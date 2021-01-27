34幢強檢公屋喉管需檢查及維修　料本月底完成

全港多幢大廈相繼爆疫，喉管播毒問題備受關注。運輸及房屋局表示，房委會已於本月初檢查及維修34幢被納入強制檢測範圍的公屋大廈排水管，料本月30日可完成。

該局今日(27日)以書面回應立法會議員提問，重申房委會已於去年10月底展開「排水管檢查計劃」，主動檢查該會轄下公營房屋排水管，至去年底已檢查約10萬個公屋單位，料整個計劃在18個月內完成。

至於私人樓宇方面，該局指政府第2輪防疫抗疫基金已推出一項為期24個月的計劃，由屋宇署委聘顧問公司，主動視察全港約2萬幢樓高3層以上的住用或綜合用途私人樓宇的排水系統，並按檢視結果要求有關業主修葺等。計劃至去年底已完成視察2500幢樓宇，料明年首季可完成計劃的視察工作，隨後6個月則完成跟進工作。

此外，屋宇署據報會就新建大廈的排水管設計修訂法例，包括規定地台U型聚水器採用防乾涸設計等，減少感染風險。環境局書面回應指，由於法例修訂需時，屋宇署會在短期內先透過相關工程師的《作業備考》提升設計標準，吸取經驗後再為修例工作做好準備，目標是今年第4季向立法會提交第二階段修例建議。