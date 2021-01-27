立法會討論緊急使用「復必泰」疫苗　議員質疑宣傳不足

有議員關注過去曾有案例，有幼兒原本計劃接種某種疫苗，最後卻被接種了另一品牌的疫苗。

政府日前根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》，認可復星醫藥／德國藥廠BioNTech的新冠疫苖「復必泰」在香港緊急使用，立法會與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會今早（27日）召開會議，議員關注接種疫苗及若錯誤接種的責任問題，亦有議員批評政府宣傳不足。

委員會今日繼續審議《預防及控制疾病 ( 使用疫苗 ) 規例》第 258 號法律公告，並通過共12條法例。議員鄭松泰質疑市民是否有充份知情權及相關字眼的定義，強調過去曾有事例，有幼兒本計劃接種某種疫苗，最後卻被接種了另一品牌的疫苗，質疑甚麼人士需要負責。

醫學界議員陳沛然則關注政府將如何把疫苗的數據轉變成文件給公眾參考，會否提供一般性資料或是專門資料。議員邵家輝則批評政府的宣傳不足，指政府只將資料放上網站讓市民自行查閱，主動性不足，又指現時已是1月下旬，按政府計劃希望在2月下旬開始接種疫苗，時間上已經非常不足，促政府加強力度宣傳，如拍攝動畫短片。

食物及衞生局首席助理秘書長(衞生)洪思敏回應，政府將會透過專題網站發放資訊，亦會加強力度在各媒體宣傳。洪指市民除可在各渠道了解疫苗資訊，接種疫苗前，均須透過網上登記，市民需要閱讀所有資訊，並按下確定才能登記。而接種現場亦有醫護人員駐守，相關人士會向市民再解釋一次，確保市民知情並同意進行接種。