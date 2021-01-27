男警連狎6女童　重犯機會屬中高判囚46個月

一名駐守毒品調查科的男警員，在2017至2018年間透過社交媒體結識多名11至14歲女童，見面時分別對她們摸胸及下體非禮，又要求她們替自己口交手淫，並要她們發裸照等，即使被捕亦未有收手，在警方保釋下再犯一案。男警早前承認非禮、非法性交等8罪，今（27日）在區院被判囚46個月，法官指被告雖沒有利用警員身份犯案，但以社交媒體隱藏身份並狩獵事主，案情仍屬嚴重。

被告余俊鑫（35歲）承認兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪、一項管有兒童色情物品罪、3項非禮罪及兩項非法性交罪，涉及共6名11至14歲女童，另涉28幅兒童色情照片。

法官判刑引述被告的心理報告，指被告重犯機會屬中高，並關注到被告犯案涉及不同的陌生女孩，且以社交媒體來結交事主等，建議被告續接受心理輔導。

法官指被告為成年人，處於一個對女童有權威的地位，部分犯案情節除涉及援交外，更有藉與女童發展浪漫關係以掩飾其侵犯，而案中有女童更因受壓而配合被告要求等。法官指被告沒利用警員身份犯事，不會將此視為加刑因素，但認為被告的行為違反誠信，考慮到被告與受害女童年紀差距不少、案中涉及多名女童、犯案次數及有女童因而有創傷後遺問題等加刑因素，最後將被告送囚。