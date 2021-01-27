議員倡發5000元電子消費券　政府：需考慮財政狀況

本港新冠肺炎疫情持續，市民面對沉重的經濟壓力，即使政府於去年向全民發放1萬港元現金，但受限於防疫措施，外界質疑計劃未能鼓勵市民消費。有議員建議發放5,000港元電子消費券，真正達致振興經濟的作用。

批發及零售界議員邵家輝於今日(27日)的立法會會議上指，政府去年於7月向全民發放1萬港元現金，惟適逢爆發第3波疫情，「用錢嘅機會都無」，大多市民只是將款項存放於銀行。邵建議政府向市民透過派發八達通卡，提供總值5,000港元的電子消費券，並可分為10期，每星期發放500港元消費券。邵相信可真正帶動資金流動，促使各行業的經濟復甦，若然市民未使用所有金額，則可收歸政府庫房。

財經事務及庫務局局長許正宇回覆，截至本月21日，已向約640萬名市民發放1萬港元，即已發放640億港元。根據最新估算，一系列的行政費用則涉及3億600萬港元，佔計劃總開支0.4%。許相信計劃有一定的刺激消費作用，惟承認防疫措施會影響經濟活動及市民的消費意欲。對於發放消費券的建議，許表示內部有作討論，認為要考慮很多因素，包括時間及行政安排、計劃效益等，同時強調政府庫房面對壓力，面對未來不明朗的內外因素，需要謹慎理財，但會持續聆聽各界意見以制定新一份財政預算案。

議員石禮謙指，有市民「開唔到飯、交唔到租、交唔到學費」，各界建議設立失業援助金，政府的答案一直是「No、No、No」。石認為派發消費券很容易執行，政府應考慮此低微要求，又指許正宇薪高糧準，「唔會無咗份工」，但「有無諗過啲人天寒地凍，點樣解決夜晚嗰餐」。但進出口界議員黃定光則認為派發消費券不是業界生死存亡的關鍵，認為政府應參考新加坡推出「租金假期」，容許商户延遲交租。