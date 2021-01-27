海關關員認家中藏弩和鋼棒候判　求情稱屬收藏品

警方去年7月收到線報，到一名海關男關員的家中搜查，在其睡房搜出一把弩及彈簧鋼棒。關員今(27日)在九龍城法院承認無牌管有槍械及管有違禁武器兩罪，辯方強調涉案的弩及鋼棒與示威活動無關，純粹是被告的收藏。裁判官鄭念慈明言打算判監，但決定先索閱背景及社會服務令報告，將案押後至2月11日判刑，被告須還押。

35歲被告盧浩然報稱海關關員，他被控於2020年7月14日，在其位於紅磡愛民邨的住所，無牌管有一把拉力逾6公斤的弩，以及一支彈簧鋼棒。

辯方求情指，被告與妻育有一名1歲兒子，身為受洗基督徒的他，偶爾擔任教會義工，到訪監獄感化在囚人士。被告於2013年加入海關，受訓期間已被評為最優秀的見習關員，近年他更被部門嘉許及獲許特快晉升，前途本來一片光明，但本案發生後他決定離職，痛失深愛的工作之餘又留案底，已得到最大教訓。

辯方呈上由被告、牧師、十多名海關前同事及上司所寫的求情信，力證被告品格良好；又指該些武器未被使用過，與示威無關，案中也沒有弓箭或發射物被搜出。裁判官決定先索取報告再判刑，但明言社服令不適合本案，惟因需時考慮求情信內容，遂押後判刑。