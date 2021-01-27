旅遊業料冰封至秋季　４工會促政府開放短期職位

疫情下旅遊業全年冰封，四個旅遊業工會今日（27日）召開記者會，預計至秋季旅遊業仍未能復甦，但2月後政府便停止資助，從業員勢更無助，工會促請政府在繼續為業界提供補貼同時，亦望政府能專門為旅遊業從業員開設臨時職位，包括開放社區疫苗接種中心的工作人員職位供業內人士申請。

工聯會屬會香港旅遊業僱員總會，香港專業導遊總工會，香港外遊領隊協會，香港旅遊業導師協會一同召開記者會，香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺表示，疫情後政府雖推出三輪「旅遊業支援計劃」，即由去年3月至今年2月，提供每月5000資助，但隨着下月政府停止資助，旅遊業恐至今年秋季仍未能恢復正常，促請政府支援旅遊業從業員。

香港旅遊業僱員總會理事長梁芳遠亦指，政府公布農曆新年後會在全港18區設立新型肺炎疫苗接種中心，預計需要半年時間接種，建議可釋放部分中心職位予旅遊業從業員，因旅遊業從業員從事的是服務性工作，無論個人能力、待人接物或對個人私隱工作，相信可以勝任。

疫情下不少港人喜愛郊遊，工會建議環保署及漁農署應延續及擴大「綠色就業計劃」，開設更多職位，聘請旅遊業從業員參與工作。同時希望政府延長公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃及增加推廣員職位，聘請旅遊業從業員擔任，創造雙贏。