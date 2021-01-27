持倒掛塗污五星旗　古思堯表證成立明裁決

社運人士古思堯去年聲援被帶上法庭應訊的壹傳媒黎智英與14名民主派人士期間，涉嫌在西九龍法院地下舉起倒掛兼塗污了的五星旗而被捕。古被控一項侮辱國旗罪，案件今(27日)在西九龍法院開審，他答辯時稱：「我係故意侮辱國旗，但我唔認罪！」惟直認不諱控方所有案情，包括他在警誡下曾承認倒掛五星旗是要表達對中國的不滿，以及侮辱當權者。裁判官鍾明新裁定控罪表證成立後，古不自辯，案件明日裁決。

74歲的被告古思堯報稱船務技工，控罪指他於去年7月15日，在西九龍裁判法院A座與B座地下之間的公眾區內，公開和故意以塗劃方式侮辱中國國旗。古無律師代表，他開庭後向法庭要求押後審訊，稱下月初要到醫院覆診，欲待醫生落實腫瘤化療療程後始開始審訊，但遭裁判官駁回。

隨後裁判官簡化審訊程序，詢問古對於控方案情和現場片段的看法，古表示同意所有控方案情，並且不爭議片段呈堂。

警員吳家輝（音譯）上庭作供，指當日早上9時，他在西九龍法院外執勤時，看見一群人士在法院地下聚集，被告身處其中並手持一支2米長旗杆，杆上倒掛一面寫有黑字的五星旗。被告展示該五星旗逾20分鐘後，便收拾物品及離開，吳於是上前把被告拘捕，並檢獲一面寫有「黑色恐怖」、「白色恐怖」及「法西斯恐怖」等字眼的五星旗。