本地農場日益萎縮　議員斥政府漠視行業困境

本港農畜業式微，近年飼養雞、豬的農場數目不斷減少，有議員今日(27日)在立法會表示，全港現有約72個農場，促請政府重視本地農業發展，包括重新發牌及提供配套設施協助禽畜農場遷置等。食物及衞生局卻稱，政府現行的農業政策仍以確保禽畜健康和環境生物健康為主。

立法會漁農界代表何俊賢今日(27日)在大會上提出質詢，指全港只有約72個農場，過去5年受到市區發展影響，需遷拆的農場已有6個，這些農場實際上佔本地活雞供應100%，甚至在非洲豬瘟肆虐本港期間，最高峰期時曾佔全港活豬供應2至3成，強調本地禽畜供應對壓抑物價非常重要，炮轟政府漠視農業發展，多年來一直侵蝕農地面積，促請當局重新發牌及開發尚未使用的2000多公頃農業用地，以減輕市民的民生物價負擔。

食物及衞生局局長陳肇始回應時指，受發展影響而需遷拆的農戶可獲現金補償，惟若他們希望另覓土地耕作或飼養禽畜，需要自行向私人農地業主租賃，政府現行的農業政策還是以確保禽畜健康和環境生物健康為主。至於發展局副局長廖振新則指，若有相關的高科技農業政策，當局願意在發展時預留土地供農業用途。