內地遊學團停擺議員倡改為本地遊　兼列入中小學必修部分

今年疫情令前往內地的遊學活動全面暫停，有議員關注有關撥款安排，詢問政府會否將資源擴闊至本地遊，讓學生們在疫情下仍能以不同形式學習。另有議員關注遊學團成效，更建議將遊學團列為中小學必修部分。

議員姚思榮表示，疫情下難以恢復跨境遊學團，認為可讓中小學有資源組織本地遊學團，令學生透過不同形式的主題研學，了解香港的歷史、文化古迹及生態等。惟教育局局長楊潤雄回應指，學校現時有足夠資源籌辦本地遊，內地遊學團的資源並不能直接用於籌辦本地遊，加上兩者學習內容並不相同，待疫情好轉會鼓勵學校籌辦多些內地遊學活動。

另有多名議員質疑內地交流活動成效，其中議員陳健波詢問局方會如何監察學校有否跟足活動制訂指引，若違反會有何處分。楊表示，會派出同事跟團前往、問卷回饋甚至根據學生的成果簡報作為監管，但難以為活動訂立標準。

議員梁美芬則表示「當真相仲着緊鞋，謊言已經走遍半個地球」，又指出現時學生情況是「去咗唔敢認去過、認咗去過就唔信係真、知道真嘅就話洗腦」，學生及老師的態度有問題。另議員陳振英則建議當局考慮將遊學列為通識或歷史科的一部分，制定學習目標，讓中小學將遊學列為必修部分。

楊回應指，明白這是深層次的態度問題，但認為並非一次交流就能夠作出改變，但若學生能夠「放開心」去學習定會有得着，而教師方面亦需要加強了解內地發展。至於將遊學列為必修部分，楊則認為，到內地交流一直以來並非強迫，而是鼓勵形式，當變成強制性需小心處理。