文憑試考生人數跌及疫情夾擊　考評局盈餘減逾23%

考試及評核局最新財務報表顯示，因文憑試考生人數持續下跌，加上受新冠肺炎疫情影響取消部分考試，該局去年全年盈餘較前年減逾23%至1740萬港元。其中收入減幅最大的是去年停辦考試的全港性系統評估(TSA)，相關收入減少30%。

這份最新財務報表顯示，截至去年8月底，考評局全年盈餘錄得1740萬港元，較上年度盈餘逾2200萬港元減少。政府向考評局撥款共3.6億港元，作4年營運開支，但在疫情及反修例風波等因素下，該局收入大減1900萬港元，僅收約4.5億港元。

而去年TSA停辦，只向學校提供考材，成為收入減幅最大的一部分，減幅近30%。另外，文憑試考生人數持續下降，相關收入亦減少2.4%，僅收約1.8億港元。另外，局方的支出亦減少了1300萬港元，當中包括精簡員工成本。

考評局工作報告又指，受到反修例風波及疫情影響，去年多項公開試需取消，參加國際及專業考試的考生總人數，大減44%至16萬人次，但受惠於內地考生網上報考美國Advanced Placement考試，國際及專業考試部收入故錄得增長，連同其他本地考試，全年收入逾1億2400萬港元，較上一年度增加近7%。

報告又提到去年文憑試歷史科試題爭議，局方將探討開發軟件改善試題制定流程，加強試卷編制指引、課程與評估配合等。