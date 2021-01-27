無新招防變種病毒　議員恐本港墮「貓捉老鼠」情況

多個國家包括英國、南非和日本等發現新冠肺炎變種病毒，國際均加強防備。多名議員關注政府會否加強外防措施，惟食物及衞生局局長陳肇始今早（27日）在立法會會議回應議員質詢時，只重覆一些已落實的外防措施，提出口頭質詢的議員吳永嘉批評，陳只重提已落實措施，但國際疫情變化極快，變種病毒更已蔓延至50多個國家，認為政府容易墮入「貓捉老鼠」的情況，要求陳提供本地出現的變種病毒數字。

陳肇始回應指，當局稍後會提供本地出現變種病毒數字，重申政府一直評估各國情況，除了觀察有沒有出現變種病毒，更要視乎病毒有否蔓延。若然出現蔓延情況，便會限制相關國家人士來港，形容政府現時已做到滴水不漏。至於現時政府訂購的疫苗能否有效預防變種病毒，陳表示「復必泰」疫苗的測試中發現可以中和英國變種病毒，能否中和南非變種病毒，則會在本週內報告，稱政府亦會定期要求藥廠提交臨床報告。

在發放疫苗資訊方面，議員鄭松泰指市民難以明白疫苗的專業數據及用語，政府有沒有簡易方法使市民明白，又質疑政府會否成立相關的監察機構處理疫苗的不良反應。陳表示，政府日後會推出疫苗的專題網站發放資訊。政府亦已成立新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，持續監察疫苗的不良情況，並向政府提供意見，雖然疫苗接種工作未開始，委員會已開始工作。

另外，議員田北辰指外國有例子顯示，即使接種了第一劑疫苗，仍有部分市民受到感染，市民必須接種兩劑疫苗才能有效，詢問政府安排市民接種兩劑疫苗的時間表。陳表示政府訂購的疫苗都需要接種兩劑，但由於相隔時間不一，需要視乎專家的意見及藥廠設定的時間，當市民網上預約接種時會一次過預約兩劑，若有市民在接種第一劑後沒有接種第二劑，政府亦會提醒相關市民接種。