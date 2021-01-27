黎智英8.18非法集結案　 律政司改聘資深大狀余若海任主控

前年8.18反修例「流水式集會」未經批准集結案中，壹傳媒黎智英與另外8名泛民人士被起訴。律政司原本委託英國御用大律師David Perry出任案件主控官，但因有關委聘在英國法律界引起爭議，故律政司早前已宣布會委聘另一律師接手。據法庭文件顯示，律政司已決定改聘擅長民事案，近年屢次代表政府出戰不同案件的資深大律師余若海領軍，處理本宗刑事案件。

案中共有9名被告，包括黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀、梁耀忠、何秀蘭及區諾軒。黎在案中被控2罪，包括一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪，他將由資深大律師余若薇代表，故本案將會上演姊弟對壘。此外，區諾軒早前已表明會認罪，法庭將會在案件開審當日聽取其答辯。案件將於2月16日開審，預計審期10天。

律政司早前發聲明指，不斷有來自英國社會的壓力和批評針對David Perry參與案件的工作，而David Perry亦對有關壓力及豁免強制檢疫的安排表示關注，並指出審訊在沒有他的情況下應如期進行。律政司基於公眾利益及審訊日期臨近，決定委聘另一名律師如期處理案件。