海洋公園2026年起可收租營運　入場人次料急跌3成

洋公園早前公布「重生方案」，將引入外判模式免費開放山下園區，山上遊樂設施則逐一收費，期望可自負盈虧。商務及經濟發展局今日(27日)遞交立法會的補充文件，進一步闡述重生方案的落實時間表、人流估算及財務狀況。

文件指，山下園區提供總樓面面積約4.2萬平方米的零售、餐飲及消閒區，初步預計海洋公園公司將會在2021/22、2022/23財政年度進行和完成招標工作，並於2022至23財政年度先收取相關的前期款項，於2026至27財政年度開始營運後，公園可開始收取有關租金或收益分帳。

而山上歷險主題區同樣於2021/22、2022/23財政年度進行招標，於2026/27財政年度開始營運，公園開始收取有關租金或收益分帳。水上樂園則會在今年夏季正式開幕，提供一個設有27項室內及戶外水上遊樂設施。收費方面，海洋公園公司預計會在2023至24財政年度引入設施或特定區域按次收費的安排。

入場人次方面，商經局稱以審慎的態度評估，未計及水上樂園，預計至2026至27年屆時將有420萬至440萬的入場人次，仍較2014/15年至2018/19五個財政年度間的每年平均入場人次610萬為低，即下跌約31%。

商經局預計，海洋公園公司在2021/22財政年度的收入，將較2014/15年至2018/19五個財政年度間的每年平均收入(即約17.24億港元 )下跌超過一半，其後隨着入場人次回升，外地訪客增加，以及新收費模式和新的景點啟用，收入到2026/27財政年度才預計超過2014/15年至2018/19財政年度的平均數。

商經局又指出，預計若能重組政府貸款，配合16.64億港元的非經常撥款，和為期四年每年2.8億港元的有時限補助，海洋公園公司將從2021/22財政年度起一直錄得現金結餘，並在2024/25財政年度將開始錄得經營盈餘和淨現金流入，海洋公園公司應可以在不需依賴政府進一步的財政支持下長遠達致自負盈虧。