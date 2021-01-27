資助街市檔位申裝非接觸式支付　食環批出666份僅佔總數16%

疫情下許多市民擔心「銀紙有毒」，部分人更考慮在新春期間改發「電子利是」，避免有病毒依附在紙幣表面而造成傳染。政府亦早在第三輪「防疫抗疫基金」中，推出「公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃」，以降低在街市傳播病毒的風險，有關計劃的申請期已於上月21日結束。不過，政府今早（27日）回應議員書面質詢時透露，當局就有關計劃收到4008份申請，惟目前只有666份申請獲批，僅佔總申請數字16.6%。

立法會財務委員會去年9月底通過第3輪「防疫抗疫基金」，其中一項措施是在公眾街市推廣非接觸式付款。在計劃下，食物環境衞生署會向轄下公眾街市每檔安裝了最少一種非接觸式付款方式的租戶，劃一提供一次性5000港元資助。有關計劃在10月15日開始接受申請，原定11月30日截止申請，惟檔販當時反應冷淡，當局將延長申請期至12月21日。

食環署在申請期結束後翌日曾表示，有逾3500檔街市檔位和熟食檔位租戶提出申請；而根據政府今日向立法會提供的最新資料，當局就有關計劃收到4008份申請，至今有666份申請獲批，即佔數的16.6%。當局又強調，有關審批申請工作仍然進行中。

此外，有關計劃不單被指處理申請速度慢，計劃的申請少亦惹來關注，有議員在立法會會議上批評計劃僅吸引30%公眾街市租戶申請。財經事務及庫務局局長許正宇回應時辯稱，有部分未有申請的檔販已自行提供非接觸式付款；對於有檔販顧慮在安裝有關裝置後，每日透過非接觸式支付的交易數量不多，許強調當局已在街市內進行推廣。