立法會叫停政府開位建議　本年度僅開設一首長級常額職位

政府建議在今個立法年度開設1個首長級常額職位，及20個有時限的首長級編外職位。

經濟不景下，政府早前仍提出開設多個首長級常額職位，遭到建制派議員批評，威脅會否決相關「開位」建議，政府重新考慮後，今早（27日）去信立法會交代今個立法年度的人事編制建議，僅司法機構建議開設一個首長級常額職位；海關則建議重訂2個首長級常額職位；其他人事編制建議均為有時限的首長級編外職位，當局會建議開設20個有時限的首長級編外職位，以及建議保留或重新開設另外10個首長級編外職位，涉及多個政府部門。

在建制派議員表態後，政府早前已撤回並重新審視所有人事編制建議。公務員事務局和財經事務及庫務局今早去信立法會，交代政府預計今個立法年度的新人事編制建議，將向立法會建議開設20個首長級編外職位、保留或重新開設10個首長級編外職位，有關職位均屬有時限的職位，為期最短3年至最多5年，涉及16個政府部門，包括規劃署、路政署和民政事務局等。

此外，政府又建議在司法機構開設一個法官及司法人員首長級常額職位，以聘請一名高等法院上訴庭法官，以應付有關法庭的工作量；又建議在海關重訂2個首長級常額職位。

政府強調，有關預測只屬對目前情況的評估，各政策局及部門可能會因為未能預見的情況，而需要調整人手需求計劃。當局又指，政府已縮減部分建議的規模，包括縮短部份編外職位原先計劃的期限，及減少建議設立的首長級職位數目，而部份建議不會在今個年度立法會會期內提出。