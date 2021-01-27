議員批扶貧政策沒對症下藥　政府反駁：不會藥石亂投

本港最新貧窮人口高達約149萬，《2019年香港貧窮情況報告》顯示，約39萬名貧窮長者中，高達30%擁有自置居所。基於以上結果，有議員在立法會大會上指政府對貧窮的定義有缺陷，並質疑貧窮線未能反映香港貧窮實況，令扶貧政策難以對症下藥。政務司司長張建宗今午(27日)指貧窮線並非扶貧線，指扶貧政策並不會出現藥石亂投的情況，又指大眾均不會輕易向統計處提供資產數據，故難以統計。

飲食界議員張宇人指政府對貧窮線的界定並不正確，舉例指零收入的長者有自置居所，但仍被包括在貧窮人口之內。他促請政府研究及改善貧窮的概念，以精準使用資源支援貧窮人口。另有議員促請政府扶持在職貧窮人士，以及支援供養父母的子女。

張建宗回應指貧窮線只是量化工具，市民個人擁有資產價值是私隱，指市民均不會主動提供相關資料，又反問議員會否對統計處細說擁有多少資產？他稱資產金額是敏感數據，但稅單可列明市民收入，數據簡單易明，雖明白貧窮線的概念有誤差，但政府會用多角度分析加以補充。他強調相對貧窮概念被多數已發展地區採納，在國際上有認受性。

對於政府實施的扶貧政策，張建宗指綜援及長者生活津貼合共減低約4.4%的貧窮人口，政府每年投入社福醫療的開支由16/17年度的648億港元上升40%至19/20年度的923億港元，同時會研究放寬在職家庭津貼的門檻讓更多人受惠。他又稱不少政府扶貧政策並非恒常開支，但政策介入後會減少貧窮人口，希望市民「睇數字要客觀」，強調政府絕對不會「愈扶愈貧」。此外，張建宗明白有子女為父母代繳生活所需，會持續優化政策。