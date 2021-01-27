「舖王」鄧成波擬2.8億　購泰林旗艦店舖位

有逾60年歷史的大型電器連鎖店泰林無線電行於2008年10月結業後，其位於佐敦的旗艦店空置已12年，業主放盤多年無人問津，「舖王」鄧成波近日願意以2.8億港元購入該幢大廈。泰林前主席林作禮今（27日）向高院申請，指如果該處是筍盤，早已有很多買家洽購，相信價錢已反映市價。法官准許該幢大廈以上述價錢出售，但把簽約日期延後一星期至2月8日，讓各持份業主嘗試找其他出價更高的買家。

原告林作禮於2016年分別以自己及其母親的遺產執行人雙重身份興訟，要求法庭准許以不少於3億港元出售彌敦道310至312號的物業，並按業權比例分配賣樓得益。首被告是林作禮胞兄林作為的破產管理官，次被告是林作為同居女友譚梅負責的海外公司General Fortune International Inc.。曾經有估值指該幢大廈價值6億港元，上述三方持有該處業權。

按法庭今天的聆訊披露，鄧成波去年底願意以2.52億港元購入該幢大廈，而林作為的破產管理官同意交易，但持有部分樓上單位業權的次被告卻有保留，指價錢未必反映市價。鄧成波後來把價錢增至2.8億港元，並打算於2月1日簽約。

次被告今天要求法庭將交易延遲3個月，以便找專家為涉案物業估值。原告稱曾找專家為涉案物業估值，得到一個好價錢，但若然是筍盤的話，相信早已有很多買家洽購，但一直無人問津，直至去年底才找到一名認真的潛在買家，相信價錢已反映市價，指鄧成波願意延遲一星期簽約。法官最後批准以2.8億港元出售涉案物業，但簽約日期延遲一星期。原告又要求，若交易最終告吹，可批准原告分拆出售次被告沒有業權的部分，即大廈地下和一樓泰林旗艦店原址。