安老院被瘋狂加租迫結業　議員質疑業主窺準政府200億元收購計劃

新冠肺炎持續1年，本港經濟受重創，但卻有業主疑「逆市」加租。位於北角的老人院疑遭業主加租1.5倍，每月租金由20多萬港元飆升至接近50萬港元，院舍不勝負荷要結業，上周初陸續通知院友家屬，院友須於2月底遷出院舍，當中不少院友已年屆80、90歲，甚至有人已年過100歲。有家屬表示難以在短期內為長者另覓院舍；亦擔心現時疫情下院舍謝絕探訪，長者在無親友陪伴下轉院後無法適應，促社會福利署介入事件，盡量讓長者留居原地。東網正向社署及有關院舍查詢。

家屬施先生表示，上周一(18日)收到通知，院舍即將結業，他需要在下月底安排90多歲的媽媽搬去另一間院舍。因為媽媽的宿位屬於買位改善計劃，他致電社署求助時，署方回覆會轉介他媽媽到別間有買位宿位的院舍。但他坦言疫情下很多居於院舍的長者已被困一年，很多已有情緒問題，若突然轉院，要重新適應環境，情況更令人擔心。施先生提到，媽媽當初搬進現時的老人院，亦需多個月的時間適應，期間親人的探訪亦為關鍵，但疫情下轉院，他無法陪伴媽媽適應，直言「不知道會發生咩事」。

另一位家屬周女士則指，媽媽今年已屆90歲，她每日都會放媽媽送湯水。上周三(20日)得知消息後隨即向社署求助，並開始找尋院舍，惟行遍港島10多間院舍，因疫情下參觀亦受限，仍未找到令她滿意和安心的院舍。周女士指，要平衡家人意見、媽媽意願、同時要分析院舍收費、服務種類、質素、地理位置等等，令她身心俱疲。周女士敦促當局介入事件，最好讓長者繼續居於原地。而周女士的哥哥指，希望當局介入與業主談判，至少讓院友短期內繼續居於原地，讓家屬有充足時間計劃轉院。

協助家屬的議員張國鈞表示，涉事業主加租的幅度有別於往常，思疑有人留意到政府將以200億港元購買物業設置社福設施，遂加租迫使院舍結業、迫走院友，再賣予政府。他又提到，社署能給予的支援有限，主要只是轉介他們至其他院舍、或提供區內院舍的基本資料。他批評當局不能以這種「物流政策」解決問題。

議員梁志祥則表示，將會約見政府，要求勞工及福利局介入事件；同時會在業主和院舍經營者之間斡旋，希望為院友及家屬爭取不用急於農曆新年前搬遷，有更多時間計劃和選擇。