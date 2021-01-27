入境處打擊外傭跳工　7年拒2427宗工作簽證申請

疫情令本港外傭僧多粥少，部分傭工更涉中途違約跳工，令原僱主大失預算。保安局今日（27日）表示，入境事務處會詳細審查申請人情況，並拒絕涉嫌「跳工」個案的工作簽證申請。2013年6月至去年12月底，共有1.47萬宗申請被轉介至該處的特別職務隊跟進，當中2,427宗申請遭拒；撤銷及未能跟進的申請則有1,850宗。

保安局書面回覆立法會議員質詢，因應疫情，去年已容許外傭以訪客身份申請延長逗留本港，助她們在特定時間內尋覓新僱主，減低跨境染疫及應付出入境限制增加等問題，去年入境處共收到近3萬宗這類申請。而為打擊外傭濫用措施頻繁跳工，當局早前已調整該項安排，外傭合約屆滿後須立即離開香港；提早終結合約的傭工亦要在兩周內離開香港，入境處只會在特殊情況下接納有關申請。

該局又指，僱主一般希望外傭能夠完成2年合約，職業介紹所有責任確保其推薦的應徵者能符合僱主要求。而在2018年至2020年3年間，勞工處分別收到9宗、17宗及29宗關於外傭職業介紹所教唆外傭跳工的投訴。處方已展開調查並派員巡查，提醒他們不應鼓勵外傭跳工，而相關介紹所亦已停止涉事營商手法。如有足夠證據，處方可發出警告，甚或撤銷、拒絕發出或續發有關職業介紹所的牌照。