涉隱暪與供應商關係　醫管局前總經理受審

醫院管理局前護理總經理徐若萍，涉於在職期間，從其同性好友的公司採購總值逾300萬港元的貨品時，向局方虛報她與該公司沒有利益衝突，因而被控公職人員行為失當罪，案件早前已轉往區院審理，今（27日）移師西九龍法院開審。控方案情指，被告與該好友是中學同學，不但經常結伴外遊，更開設聯名戶口，持續有財務往來。

63歲女被告徐若萍現報稱是中文大學賽馬會老年學研究所顧問。控罪指她於2012年10月16日至2017年2月7日期間，在建議醫管局向「波波公司」(下稱波波)就貨品供應索取報價時，未有申報她與波波的唯一擁有人錢佩玲屬私交好友及有財務往來。此外，被告推薦波波時，以及在周年申報表上，均訛稱與波波沒有利益衝突。

控方開案詞指，徐案發時是沙田醫院及白普理寧養中心的護理總經理，負責批核採購申請及向醫管局建議供應商。被告與錢彼此熟稔經常相聚，2014至2016年曾7次一起外遊。此外，2人曾在兩間銀行開聯名戶口，個人帳戶之間亦有多項轉帳紀錄，轉帳額最高超過75萬港元。另外在1997至2016年間，錢每月會轉帳2000港元到被告的個人帳戶。

2012年10月，被告指派下屬採購腳跟承托墊，翌月她向並非認可供應商、從事貿易生意的波波獲取報價，及後她把報價轉交下屬處理，再批核下屬的採購請求，並將波波加入認可名單，由於波波是唯一競投者，因此獲授予有關訂單。在2013年起，被告參與16項採購工作時，向下屬建議向波波索取報價，最終醫管局共支付逾307萬港元予波波。